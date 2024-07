Santos bate o pé e não libera Fábio Carille para o Corinthians

Marcelo Teixeira, presidente do Peixe, teve conversa com o treinador e entrou em contato com Augusto Melo, mandatário do Timão, para pedir que não negocie mais com o profissional santista

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, entrou em contato com Augusto Melo, mandatário do Corinthians, para informar que não irá liberar o treinador Fábio Carille. O Corinthians estava interessado em contratá-lo para substituir António Oliveira, demitido recentemente. No entanto, o Peixe reiterou seu apoio ao técnico e afirmou que ele permanecerá no clube. Teixeira também conversou diretamente com Carille, que está em Fortaleza com a delegação, para reforçar o compromisso da equipe com a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador já havia manifestado seu foco na competição e no acesso do Alvinegro praiano, mesmo diante do interesse do Corinthians em contratá-lo.

O Santos considerou a ação necessária após a notícia de que Carille era o principal alvo do Corinthians para assumir o cargo de treinador. Os rumores ganharam força à medida que o Timão não conseguia fechar com um novo técnico. Apesar das esperanças do clube paulista de que Carille, que teve dua spassagens vitoriosas pelo Parque São Jorge, mudasse de ideia, o Peixe deixou claro que ele permanecerá na Vila Belmiro. O contrato de Carille com o Santos vai até o final de 2024, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. A multa rescisória estabelecida é de R$ 2,5 milhões. Após a comunicação oficial, o clube espera que a novela envolvendo a possível saída de Carille seja encerrada. Além disso, o Corinthians foi avisado para não tentar novamente contratar o treinador do Santos.

