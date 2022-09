Chelsea anuncia Graham Potter como substituto de Thomas Tuchel

Em comunicado, a diretoria do clube informou que o inglês assinou contrato válido por cinco anos

EFE/EPA/Andy Rain Graham Potter é o novo treinador do Chelsea



O Chelsea anunciou na manhã desta quinta-feira, 8, que Graham Potter será o substituto de Thomas Tuchel. Em comunicado, a diretoria do clube informou que o inglês assinou contrato válido por cinco anos, ou seja, até o fim da temporada 2026/2027. Ex-jogador profissional, Potter começou a carreira no Östersund (Suécia), onde trabalhou de 2011 a 2018. Depois, passou por um ano no Swansea City, antes de fechar com o Brighton. Nas últimas três temporadas, ele fez um bom trabalho na equipe britânica, se destacando por manter o modesto time na elite do futebol nacional. Ao canal oficial dos Blues, o profissional comemorou a saída do Brighton para o Stamford Bridge – o Chelsea precisou desembolsar 18 milhões de euros para ficar com o técnico. “Estou incrivelmente orgulhoso e animado por representar o Chelsea FC, este fantástico clube de futebol. Estou muito animado em fazer parceria com o novo grupo de proprietários do Chelsea e ansioso para conhecer e trabalhar com o empolgante grupo de jogadores e desenvolver uma equipe e cultura das quais nossos incríveis fãs possam se orgulhar. Também gostaria de deixar meus sinceros agradecimentos ao Brighton & Hove Albion por me permitir esta oportunidade e em particular a Tony Bloom e a todos os jogadores, funcionários e torcedores por seu apoio contínuo durante meu tempo no clube”, disse.