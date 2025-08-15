Taylor Swift conta como começou namoro com Travis Kelce e revela ‘cupido’ inesperado

Cantora participou ao lado do amado do podcast ‘New Heights’, apresentado pelo próprio jogador de futebol americano e pelo irmão dele, Jason Kelce

A cantora Taylor Swift, de 35 anos, revelou detalhes inéditos sobre o relacionamento com Travis Kelce, também de 35, durante participação no New Heights, podcast apresentado pelo jogador de futebol americano e pelo irmão dele, Jason Kelce. A cantora contou que o “cupido” do casal foi Andy Reid, técnico do Kansas City Chiefs e amigo de longa data de seu pai. Segundo Swift, ela já conhecia Reid antes mesmo de conhecer Travis. “Meu pai é o homem mais sociável que já nasceu. Ele conhece alguém em um aeroporto em 1971 e continua falando com essa pessoa até hoje. Andy é amigo dele há anos”, disse. Travis confirmou a história e brincou: “Cupido, Big Red… é tudo a mesma coisa”.

O romance começou após Travis comentar no próprio programa que havia ido a um show de Swift, mas não conseguiu encontrá-la. Ele disse ter ficado desapontado e até preparou uma pulseira da amizade para entregar à cantora com seu número de telefone. A história viralizou e chamou a atenção da artista, que comparou a cena a um momento de filme romântico que sempre sonhou viver.

“Foi uma loucura, mas funcionou. Ele é o tipo de maluco do bem”, disse Swift, chamando o namorado de “um ponto de exclamação humano”. Ela também contou que não sabia nada sobre futebol americano antes do namoro e que Travis teve paciência para apresentar seu mundo. Entre as brincadeiras no estúdio, o casal revelou que gosta de preparar pão de fermentação natural junto.

No fim do episódio, que teve mais de 1,3 milhão de espectadores ao vivo, Swift anunciou seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, previsto para 3 de outubro. Gravado durante a Eras Tour, o disco tem 12 faixas e participação de Sabrina Carpenter.

