Vampeta revela como funciona ‘mala branca’ e crava: ‘Certeza que o São Paulo vai receber’

O comentarista do Grupo Jovem Pan contou quando recebeu dinheiro para ganhar uma partida e ainda expôs quanto cada atleta do Tricolor paulista receberá para, no mínimo, empatar com o Flamengo, na última rodada do Brasileirão

Vampeta falou quanto cada jogador do São Paulo vai receber para ganhar do Flamengo



O empresário Elusmar Maggi Scheffer, responsável por doar R$ 1 milhão para o Internacional colocar Rodinei em campo contra o Flamengo, prometeu dar uma “mala branca”, expressão usada quando alguém paga para um time ganhar, aos jogadores do São Paulo em caso de vitória ou empate diante do Rubro-Negro carioca, na última rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para quinta-feira, 25. Após a repercussão negativa e uma advertência do Supremo Tribunal de Justiça Deportiva (STJD), ele desistiu da ideia. Mas, afinal, a prática é comum no futebol? Ao longo do programa “Esporte em Discussão”, o comentarista Vampeta relembrou um episódio semelhante da época em que atuava pelo Vitória, em 1993, e cravou que os atletas do Tricolor paulista irão, sim, receber uma quantia em dinheiro de algum Colorado.

“A ‘mala branca’ chega em espécie! Chega em dinheiro mesmo! No hotel, o pessoal conversa. Eu mesmo já recebi, em 1993, quando estava no Vitória e os caras do Remo ligaram para a gente ganhar do rival Paysandu. Nós metemos cinco no Paysandu e o dinheiro chegou bonitinho. E participa todo mundo, menos a diretoria. Comissão técnica, treinador, jogadores, etc. Chega dinheiro, mesmo! Eu tenho certeza que vão chegar uns R$ 300 mil ou R$ 400 mil para cada jogador do São Paulo. E não é para ganhar! Só para empatar. Isso não vem a público, mas acontece muito entre os atletas”, falou Vampeta, durante o programa do Grupo Jovem Pan.

Para sair da fila de 41 anos e voltar a conquistar o Brasileirão, o Internacional precisa vencer o Corinthians, no Beira-Rio, e torcer para o Flamengo ficar no empate ou perder para o São Paulo, no Morumbi. Por isso, a questão da “mala branca” está sendo muito debatida entre os torcedores e a imprensa nos últimos dias. O Tricolor, por outro lado, também precisa da vitória para assegurar a sua vaga na fase de grupos da Libertadores 2021. Veja o que está em jogo na última rodada da competição.

