US Open: Irmãs Williams são eliminadas na 1ª rodada das duplas em último jogo juntas

Norte-americanas caíram para a dupla tcheca Linda Nosková e Lucie Hradecka; elas saíram ovacionadas de quadra

Reprodução/ US Open Vênus e Serena jogam juntas desde 1998 e Serena irá se aposentar após o torneio



O mundo testemunhou nesta quinta-feira, 1º, o último jogo de tênis de duplas das irmãs Williams. Vênus e Serena entraram no Arthur Ashe Stadium, nos Estados Unidos, pela primeira rodada da disputa de duplas feminina do US Open, para enfrentar as tchecas Linda Nosková e Lucie Hradecka, e perderam por 2 sets a 0, parciais 7/6 e 6/4. Como Serena irá se aposentar após o torneio, essa foi a última partida das duas juntas. As irmãs começaram a competir em dupla em 1998. Nesse tempo ganharam 14 títulos entre US Open, Roland Garros, Wimbledon e Aberto da Austrália. Ao saírem de quadra, as duas foram ovacionadas. A trajetória das irmãs virou filme. O longa-metragem ‘King Richard: Criando Campeãs’, estrelado por Will Smith, conta a história do pai da dupla e do começo das meninas no esporte. Serena volta a jogar nesta sexta em partida da terceira rodada do simples feminino, contra a australiana Tomljanovic.