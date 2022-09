Aubameyang deixa o Barcelona após sete meses e assina com o Chelsea

Atacante retorna à Inglaterra com contrato de dois anos com os Blues

Divulgação Pierre Emerick-Aubameyang deve estrear logo no time inglês



Sete meses após deixar a Inglaterra e assinar com o Barcelona, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang foi confirmado nesta quinta-feira, 1º, como reforço do Chelsea. Auba assinou por dois anos com os Blues e é a sexta contratação da janela de verão do clube. Na Catalunha ele marcou 13 gols em 23 jogos. “Estou muito feliz. É uma honra fazer parte desta equipe e mal posso esperar para começar. Tenho alguns negócios inacabados com a Premier League, então é bom estar de volta e muito emocionante”, disse o jogador em entrevista ao site do clube. Aubameyang está com 33 anos e foi destaque no país quando vestia a camisa do Arsenal, compartilhando o prêmio Chuteira de Ouro de 2018/19 ao lado de Sadio Mane e Mohamed Salah. Na última semana, Auba foi alvo de um assalto violento em sua casa. Ele machucou a mandíbula quando tentava proteger a família.