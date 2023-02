Usain Bolt desabafa após perder R$ 50 milhões em golpe: ‘Os fundos eram para o meu futuro’

A enorme perda financeira aconteceu após um investimento na empresa jamaicana Stocks and Securities Limited (SSL)

Martin BUREAU / AFP Usain Bolt sofreu um golpe milionário na Jamaica



Lenda do atletismo, Usain Bolt voltou a falar nesta terça-feira, 31, sobre como está se sentindo após sofrer um golpe e perder 10 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões). Apesar de afirmar que “não está falido”, o jamaicano revelou que a fortuna estava sendo reservada para o seu futuro. “Não, não estou falido, mas [as perdas] definitivamente me prejudicaram, [os fundos] eram para o meu futuro, lamentou, em entrevista ao “Jamaica Observer”. “Todo mundo sabe que tenho três filhos, ainda estou cuidando dos meus pais e ainda querem viver muito bem. Sempre será uma situação triste para qualquer um perder aquilo pelo qual trabalhou duro. É uma situação triste e estou definitivamente desapontado”, acrescentou Bolt.

A enorme perda financeira de sua fortuna aconteceu após um investimento na empresa Stocks and Securities Limited (SSL). As autoridades jamaicanas colocaram a empresa sob “intensa supervisão” e passaram a acompanhar o caso de perto. Após a transferência dos recursos por parte de Bolt, a empresa teria desaparecido com o dinheiro. Segundo informações da mídia local, a SSL é acusada de roubar US$ 1,2 bilhão de investimentos (mais de R$ 6 bilhões). “Para mim é difícil, mas acho que os anos de competição me ajudaram a entender e apenas focar. Deixo o assunto nas mãos dos meus advogados e estou apenas tentando focar na minha família e tento não pensar muito sobre isso porque é uma situação estressante”, concluiu o ex-atleta, aposentado desde 2017 e recordista mundial dos 100m, 200m e 4x100m, além de ter oito medalhas olímpicas.