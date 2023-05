Corinthians anuncia Vanderlei Luxemburgo como substituto de Cuca 

Treinador de 70 anos estava sem trabalhar desde 2021 e fará sua terceira passagem pelo Alvinegro paulista

Nayra Halm/Estadão Conteúdo Vanderlei Luxemburgo fará a terceira passagem pelo Corinthians



O Corinthians anunciou na tarde desta segunda-feira, 1º, o técnico Vanderlei Luxemburgo para assumir a vaga deixada por Cuca, que pediu demissão após forte protesto da torcida nas redes sociais. Experiente, o treinador de 70 anos estava livre no mercado da bola e não trabalha desde 2021, quando comandou Cruzeiro e Vasco. O “Professor” assinou contrato válido até o fim da temporada 2023 e fará sua terceira passagem pelo Alvinegro paulista. Na primeira, em 1998, levou o Timão ao título do Campeonato Brasileiro e acabou deixando o clube para assumir a seleção brasileira. Em 2001, o profissional retornou e ganhou o Campeonato Paulista. Sua reestreia pela equipe do Parque São Jorge acontecerá nesta terça-feira, 2, diante do Independiente del Valle (Equador), na Neo Química Arena, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América.

Luxemburgo não era o plano A da diretoria corintiana. Após ver Cuca pedir demissão na última terça-feira, o presidente Duílio Monteiro Alves ligou para Tite, um dos maiores treinadores da história do clube e livre após deixar a seleção brasileira. Com planos de trabalhar na Europa, o treinador decidiu não aceitar o desafio e frustrou a Fiel. Com poucas alternativas, a cúpula do Timão fez uma oferta por Mano Menezes, outro velho conhecido da torcida, mas vinculado ao Internacional até o final do ano. Priorizando o contrato com o Colorado, o profissional também não quis retornar ao Parque São Jorge. Sem a possibilidade de fechar com o argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, o Corinthians focou nos desempregados e ficou entre Luxa e Róger Machado. Apesar da rejeição de parte da alta cúpula do Alvinegro, pesou o nome do veterano, que chega com a missão de “chacoalhar” o elenco.