Verstappen brilha em treino no GP da Áustria e fatura 4ª pole consecutiva na Fórmula 1

Piloto holandês da Red Bull sofreu a pressão dos rivais da Ferrari, mas garantiu a primeira posição no grid de largada da corrida marcada para domingo, 2

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Max Versappen foi o mais rápido do dia no GP da Áustria



Max Verstappen demonstrou que permanece em alto nível, nesta sexta-feira, 30, ao cravar sua sexta pole position da temporada da Fórmula 1, a quarta consecutiva, dominando o treino classificatório do GP da Áustria. O piloto holandês da Red Bull sofreu a pressão dos rivais da Ferrari, mas garantiu a primeira posição no grid de largada da corrida marcada para domingo, 2, no Red Bull Ring, na cidade de Spielberg. O holandês, que também foi pole na Áustria em 2022 e 2021, anotou o tempo de 1min04s391. O monegasco Charles Leclerc veio logo atrás, com 1min04s439. E o espanhol Carlos Sainz Jr., também da Ferrari, registrou 1min04s581. O treino classificatório, geralmente disputado aos sábados, foi realizado nesta sexta por causa de mudanças na programação causadas pela corrida sprint, a ser disputada no sábado. Veja o grid abaixo.

*Com informações do Estadão Conteúdo