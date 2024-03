Verstappen fatura pole do GP do Bahrein e iguala Alain Prost

Atual campeão largará em primeiro pela 33ª vez na carreira; temporada 2024 da Fórmula 1 começa neste sábado, ao meio-dia

ALI HAIDER/EFE/EPA Max Verstappen acelera sua Red Bull durante treino classificatório para o GP do Bahrein



Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a pole position para o Grande Prêmio do Bahrein, iniciando a temporada 2024 da Fórmula 1 com uma exibição impressionante. Após manter um certo suspense durante os treinos livres, Verstappen demonstrou todo o potencial de sua equipe ao marcar o melhor tempo no treino classificatório realizado nesta sexta-feira, 1º. Esta foi a 33ª pole position na carreira do tricampeão mundial, e sua segunda no Bahrein, colocando-o entre os cinco pilotos com mais poles na história da Fórmula 1, ao lado de lendas como Jim Clark e Alain Prost. Charles Leclerc, da Ferrari, largará em segundo, seguido por George Russell, da Mercedes.

No treino classificatório, realizado ao anoitecer no Circuito Internacional de Sakhir, Verstappen cravou 1min29s179 no Q3, garantindo a posição de honra no grid. Embora tenha sido o mais rápido nesta sessão, Leclerc registrou um tempo ainda melhor no Q2. O treino teve sua parte inicial, o Q1, liderada por Carlos Sainz Jr., seguido por Lance Stroll e Verstappen. Já no Q2, o holandês mostrou a força de sua Red Bull ao estabelecer uma vantagem considerável sobre os demais competidores, antes de Leclerc surpreender com o melhor tempo do fim de semana.

No decisivo Q3, Verstappen não deu margem para dúvidas, garantindo a pole position com uma performance impecável. Com isso, ele e sua equipe consolidaram-se como favoritos não apenas para o GP do Bahrein, mas também para o título da temporada. A temporada da Fórmula 1 foi inaugurada oficialmente na quinta-feira, um dia antes do habitual, devido a ajustes no calendário para acomodar o Ramadã, mês sagrado do Islã, que é observado tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita, próxima etapa do campeonato. Como resultado, toda a programação do fim de semana foi antecipada em um dia, com o treino classificatório ocorrendo na sexta-feira e a corrida, a primeira do ano, marcada para este sábado, 2, às 12h.

Confira o grid de largada do GP do Bahrein de F-1

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min29s179

2º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min29s407

3º – George Russell (ING/Mercedes), 1min29s485

4º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min29s507

5º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min29s537

6º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min29s542

7º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min29s614

8º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s683

9º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min29s710

10º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min30s502

—————————————————-

11º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min30s129

12º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min30s200

13º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min30s221

14º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min30s278

15º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min30s529

—————————————————-

16º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min30s756

17º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min30s757

18º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min30s770

19º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min30s793

20º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min30s948

*Com informações do Estadão Conteúdo