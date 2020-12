Verstappen largará em primeiro no GP de Abu Dhabi; Hamilton terminou o treino em terceiro

Holandês da Red Bull percorreu a pista em 1min35s246 e conquistou sua primeira pole position do ano

EFE/EPA/VALDRIN XHEMAJ Max Verstappen foi o mais rápido no treino deste sábado



Na última corrida da temporada o holandês Max Verstappen, da Red Bull, conquistou sua primeira pole position no ano e largará na frente neste domingo, no Grande Prêmio de Abu Dhabi. O treino deste sábado também colocou as Mercedes em segundo e terceiro lugar na largada com Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, respectivamente. O brasileiro Pietro Fittipaldi, da Haas, largará em 17º. Verstappen alcançou sua terceira pole na F-1, a primeira do ano, ao dominar a qualificação de hoje, em que percorreu os 5.554 metros do circuito de Yas Marina em 1min35s246, 25 a menos de Bottas. Recuperado da Covid-19, o heptacampeão Hamilton disse na sexta-feira, 11, que estava com alguns problemas com o carro e terminou em terceiro, 86 milésimos atrás do piloto da RBR.

*Com informações da EFE