Verstappen lidera de ponta a ponta e vence GP da Espanha sem dificuldades

Lewis Hamilton e George Russell, ambos da Mercedes, completaram o pódio da corrida disputada neste domingo, 4; categoria retorna no dia 19 de junho para o GP do Canadá

Reprodução/Twitter @F1 Holandês dominou os treinos livres, a qualificação e a corrida, conseguindo, também, a melhor volta da prova



O holandês Max Verstappen, que já havia dominado os treinos livres e a qualificação no sábado, 3, venceu o GP da Espanha de Fórmula 1 deste domingo, 4, sem grandes dificuldades. O piloto da Red Bull largou na primeira poisção e só foi ameaçado pelo espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, na primeira curva da primeira volta. Depois disso, o holandês administrou uma grande vantagem e conquistou a 40ª vitória de sua carreira. O inglês e heptacampeão Lewis Hamilton, que largou em terceiro, terminou a corrida no segundo lugar mais alto do pódio, sendo seguido pelo seu companheiro de Mercedes, George Russell, que largou em 12º. Colega de Verstappen na Red Bull, Sergio Perez largou em 11º e terminou na 4ª posição após uma corrida de recuperação. Sainz, que largou na primeira fila, não correu bem e acabou na quinta posição. Um dos destaques da corrida foi o canadense Lance Stroll, da Aston Martin, que, pela primeira vez em 2023, superou Fernando Alonso e terminou a corrida na 6ª posição, com o companheiro em 7º. Ocon (Alpine), Zhou (Alfa Romeo) e Gasly (Alpine) completaram o top 10. Charles Leclerc, da Ferrari, que largou em penúltimo, teve boa recuperação, mas não conseguiu entrar na zona de pontuação. A Fórmula 1 volta daqui 2 semans para o GP do Canadá, em Montreal.