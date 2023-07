Verstappen supera punição e vence o GP da Bélgica sem dificuldades

Mesmo largando em 6º, piloto da Red Bull não teve problemas para chegar à liderança e vencer a 10ª corrida no ano; Perez e Leclerc completam o pódio

Reprodução/Twitter @F1 Piloto holandês demorou 17 voltas para alcançar a liderança da corrida



Mesmo com uma punição de cinco posições no grid de largada, sendo obrigado a sair da 6ª posição, o holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. A prova foi realizada na manhã deste domingo, 30, no tradicional circuito de Spa-Francoschamps. Depois de largar na 6ª posição, Verstappen escalou o pelotão rapidamente, não enfrentando dificuldades para ultrapassar Lewis Hamilton, Charles Leclerc e até seu companheiro de Red Bull, Sergio Perez. Outros pilotos que largaram na frente do holandês foram Oscar Piastri, da McLaren, e Carlos Sainz, da Ferrari, que se envolveram em uma confusão na primeira curva da corrida e a abandonaram. Mantendo sua posição no grid original, Perez encerrou a corrida na 2ª posição, com Leclerc fechando o pódio no 3º lugar. Hamilton conseguiu a volta mais rápida e terminou em 4º, sendo seguido por Fernando Alonso. Russell (Mercedes), Norris (McLaren), Ocon (Alpine), Stroll (Aston Martin) e Tsunoda (Alpha Tauri) completaram o top 10 da corrida. Além de ter vencido a prova e ter sido eleito piloto do dia, Verstappen disparou ainda mais no campeonato, somando 314 pontos contra 189 de Sergio Perez, segundo colocado. A briga pelo terceiro lugar ficou acirrada, com Alonso somando 149 pontos e Hamilton, 148. A Fórmula 1 terá a tradicional pausa de meio de ano, retornando no fim de agosto para o GP da Holanda.