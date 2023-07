Barcelona bate Real Madrid por 3 a 0 em amistoso nos EUA; Vinicius Júnior desperdiça pênalti

Em jogo quente e com discussões, os catalães construíram o resultado com Ousmane Dembélé, Fermín López e Ferran Torres

EFE/EPA/ADAM DAVIS Dembélé marcou na vitória do Barcelona sobre o Real Madrid



O Barcelona superou o Real Madrid por 3 a 0, na noite deste sábado, 29, em amistoso de pré-temporada realizado em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos. Em jogo quente e com discussões, os catalães mostram oportunismo, construindo o resultado com gols de Ousmane Dembélé, Fermín López e Ferran Torres. Os madrilenos, por sua vez, até criaram boas oportunidades, mas pararam na trave e no goleiro Ter Stegen. Prova disso é que quando o placar ainda estava 1 a 0, o brasileiro Vinicius Júnior desperdiçou uma penalidade ao chutar a bola no travessão. Tchouameni e Rodrygo também acertaram o poste – ao todo, foram 29 arremates da equipe de Carlo Ancelotti, contra 12 dos comandados por Xavi Hernández. Agora, o Barça segue seu período preparatório com um amistoso diante do Milan, marcado para esta quarta-feira, 2. No mesmo dia, o Real encara a Juventus. As duas partidas acontecem em solo norte-americano.