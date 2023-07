Botafogo pode repetir Corinthians de 2017 e ter a maior vantagem na era dos pontos corridos após um terço do Brasileirão

Glorioso pode terminar o final de semana com até dez pontos à frente de seus concorrentes

CHICO FERREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Botafogo é o líder disparado do Campeonato Brasileiro 2023



Líder isolado do Campeonato Brasileiro 2023, o Botafogo tem sete pontos de vantagem em relação ao segundo colocado Grêmio e pode terminar o final de semana com até dez à frente de seus concorrentes. Caso isso aconteça, o Glorioso repetirá o Corinthians de 2017, time com a maior folga na era dos pontos corridos após a 13ª rodada, que ultrapassa um terço do torneio (34,2% dos jogos). Na ocasião, o Timão somava 35 pontos, exatamente dez a mais que o vice-líder, coincidentemente o Imortal tricolor. No fim daquela edição, a então equipe liderada por Fábio Carille terminou a competição com o título, faturando a taça com três rodadas de antecedência.

Para igualar o feito do alvinegro paulista, entretanto, o Botafogo precisa derrotar o Vasco, no Nilton Santos, neste domingo, 2, e ainda secar alguns rivais. Com 30 pontos conquistados, o Glorioso é seguido por Grêmio (23), Flamengo (22), Palmeiras (22) e Fluminense. Desta forma, a Estrela Solitária precisará contar com uma combinação de resultados. Veja abaixo. O clássico diante do Cruz-Maltino, além de tudo, será o primeiro jogo após a saída do técnico Luís Castro, anunciada na última sexta-feira. Após ser indicado pelo astro Cristiano Ronaldo e receber uma proposta do Al Nassr, o treinador português decidiu migrar para a Arábia Saudita. Assim, fica a dúvida se a equipe carioca continuará embalada pelo restante do Brasileirão.

O que é preciso para o Botafogo igualar o feito do Corinthians de 2017: