Histórico: Felipe Drugovich se torna 1º brasileiro campeão da Fórmula 2

Piloto de 22 anos da MP Motorsport abandonou última prova e viu título de fora da pista

Reprodução/ Twitter @Formula2 Felipe Drugovich entra para a história dos pilotos brasileiros de automobilismo



O Brasil voltou a fazer história em uma modalidade do automobilismo. Neste sábado, 10, Felipe Drugovich se sagrou campeão da Fórmula 2 e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o feito. O piloto da MP Motorsport, de 22 anos, abandonou a pista de Monza logo na primeira volta depois de tocar em Amaury Cordeel. Mas o adversário direto, o francês Theo Pourchaire teve problemas e terminou em último no grid – para tirar o título de Felipe, o piloto da ART precisava terminar em sexto e com a volta mais rápida. “É incrível. Não tenho palavras para isso. Quando você começa a pilotar desde novo, sonha com a F1, mas vê o quão difícil é ganhar um título da F2. Isso se tornou um sonho pra mim, e esse sonho se tornou realidade. Estou profundamente feliz pela oportunidade”, disse o brasileiro depois da prova.