Verstappen vence GP de Las Vegas e iguala marca de Vettel na Fórmula 1

Holandês chegou a 53 vitórias na modalidade; Sergio Pérez garantiu o vice-campeonato mundial

Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Max Verstappen venceu o GP de Las Vegas



Após mais uma corrida impecável. o holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio de Las Vegas da Fórmula 1. A prova foi disputada na madrugada deste domingo, 19. A vitória fez com que o holandês atingisse a marca de triunfos na modalidade ao lado do alemão Sebastian Vettel, com 53 vitórias na F-1. Charles Leclerc e Sergio Pérez completaram o pódio. Perez, inclusive, garantiu o vice-campeonato mundial. Foi Leclerc quem mais ameaçou Verstappen durante a corrida, mas logo o holandês assumiu a ponta depois de uma boa largada de ambas. Houve também um acidente no início da prova. Lando Norris o britânico bateu com uma barreira na curva 12 e perdeu a traseira. Ele saiu do carro dizendo que estava bem. Na briga pelo lugar mais alto do pódio, Leclerc voltou a ameaçar Verstappen e conseguiu retomar a ponta, o que obrigou o holandês a fazer uma parada nos boxes. Ele ainda pagou uma punição de 5 segundos por um incidente com o monegasco ainda na largada, o que ampliou a diferença entre os pilotos. Na 40ª volta, Verstappen assumiu novamente a ponta e não saiu mais de lá. A Fórmula 1 retorna no próximo domingo, 26, com o GP de Yas Marina. Será a última corrida da temporada.