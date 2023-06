Verstappen vence GP do Canadá, iguala número de vitórias de Senna e abre vantagem no Mundial de F-1

Foi o sexto triunfo do holandês em oito corridas na temporada, o 41º na carreira; ele lidera o campeonato com 69 pontos de vantagem sobre Sergio Pérez, seu companheiro de Red Bull

TIMOTHY A. CLARY/EFE/EPA/POOL Max Verstappen acelera sua Red Bull durante o GP do Canadá, vencido por ele de ponta a ponta



O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, líder do Mundial de Fórmula 1, venceu de ponta a ponta o Grande Prêmio do Canadá, disputado neste domingo, 18, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Completaram o pódio o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), segundo colocado, e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), terceiro. Esta é a sexta vitória de Verstappen em oito corridas na temporada, a 41ª na carreira, igualando a marca do brasileiro Ayrton Senna. Com 195 pontos na classificação, o atual bicampeão tem 69 a mais que o companheiro Sergio Pérez. Piloto da casa, Alex Albon ficou em uma honrosa sétima colocação e conquistou os primeiros pontos da Williams no Canadá desde 2017. Ele foi eleito o melhor da corrida.