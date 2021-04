Liga Europa: Homem nu invade o campo durante Granada x Manchester United; assista 

Mesmo sem público por causa da Covid-19, invasor teve acesso ao campo e rolou no gramado antes de ser contido por seguranças

JON NAZCA/Reuteurs Homem nu invadiu e interrompeu a partida entre Granada e Manchester United



Um homem invadiu o Estádio Nuevo Los Cármenes, na Espanha, completamente nu e interrompeu a partida entre Granada e Manchester United, nesta quinta-feira, 8, válida pela rodada de ida das quartas de final da Liga Europa – com gols de Marcus Rashford e Bruno Fernandes, jogo terminou com o placar de 2 a 0 para a equipe inglesa. Após entrar no campo, o invasor, que ainda não teve a sua identidade revelada, foi contido por seguranças, sendo acompanhado para fora das quatro linhas. Vale lembrar que o jogo não possui a presença de torcedores, já que as autoridades espanholas ainda não autorizaram o retorno do público devido à pandemia da Covid-19.

O incidente aconteceu por volta dos 7 minutos do primeiro tempo, quando o embate entre Grana e Manchester United ainda estava com o placar zerado. A Uefa, organizadora da competição, ainda não revelou se o homem receberá uma multa ou alguma outra punição. Na próxima quinta-feira, 15, as equipes voltam a se enfrentam no Old Trafford, na Inglaterra, para decidir quem avança à semifinal.