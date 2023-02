Wallace é suspenso pelo COB por incitar violência contra Lula 

Jogador está proibido de participar de campeonatos organizados pelo COB, pela CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) ou treinar com a seleção brasileira

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O oposto Wallace jogou pela seleção brasileira de vôlei por 11 anos



O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB) decidiu nesta sexta-feira, 3, suspender o jogador de vôlei Wallace Souza por perguntar quem daria um tiro no rosto do presidente Lula, em enquete feita na função “Stories”, do Instagram. No despacho, o desembargador Ney Bello considerou que o oposto do Sada Cruzeiro incitou a violência contra o chefe do Executivo. Desta forma, Wallace está proibido de participar de campeonatos organizados pelo COB, pela CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) ou treinar com a seleção brasileira. O veterano até poderia fazer exercícios e manter a forma em seu clube, mas está afastado por “tempo indeterminado”. Wallace ainda não se manifestou sobre a decisão e pode recorrer em cinco dias. Após a repercussão do caso, o jogador já havia pedido desculpas e dito que “jamais incitaria a violência.”

Na decisão, o desembargador Ney Bello ressaltou o papel de atletas na sociedade. “Roberto Dinamite, Pelé, Maria Lenk, Esther Bueno não tiveram apenas a honra e a glória de serem campeões. Todos tiveram a responsabilidade de educar gerações que precisavam pautar-se por princípios éticos e morais para seguirem na luta pela construção de uma sociedade melhor para todos, não obstante as opções políticas de cada um”, escreveu. “Que exemplo é possível extrair de um post como esse que os autos mostraram? Que tipo de exemplo fica para uma geração quando um atleta de alto rendimento confessadamente faz o que os autos dão notícia? Sugerir, perguntar, incitar o uso de armas e, pior, a detonação no rosto da autoridade máxima do país – por nenhuma razão e sob nenhum critério – se amolda ao comportamento esperado, exigido e aguardado de um campeão olímpico”, completou.