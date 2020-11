Washington Nationals convida Biden para lançar a primeira bola na abertura da MLB 2021

É comum no beisebol que os presidentes norte-americanos lancem a primeira bola em algum jogo; Donald Trump foi o único a quebrar a tradição que vem desde 1910

Reprodução Joe Biden e sua esposa, Jill Biden, em partida de beisebol



Após cinco dias de apuração, o democrata Joe Biden foi declarado o 46º Presidente dos Estados Unidos no sábado, 07, ao vencer o republicano Donald Trump. A vitória rendeu comemorações pelo país no final de semana e também um convite da equipe de beisebol da capital, o Washington Nationals. Em comunicado, a equipe convidou o presidente eleito para participar da partida de abertura da MLB 2021 (campeonato nacional de beisebol) contra o New York Mets, no dia 1º de abril. Biden toma posse no dia 20 de janeiro de 2021. “Estamos ansiosos para receber o presidente eleito Biden no dia de abertura da temporada de 2021. Estamos entusiasmados em continuar a tradição de longa data de presidentes titulares fazendo o primeiro arremesso na casa do passatempo nacional na capital do nosso país”, diz a nota.

A tradição começou em 1910 com o presidente William Taft, mas foi quebrada por Donald Trump que não lançou nenhuma primeira bola durante todo o seu mandato (2016 a 2020). No ano passado, Trump participou do jogo 5 da World Series quando o Nationals jogou contra o Houston Astros – mas não jogou o primeiro arremesso. Biden, no entanto, já fez um arremesso. Jogador quando criança, o presidente eleito lançou para o Baltimore Orioles no Dia da Abertura em 2009, na época ele tinha acabado de se eleger vice-presidente na chapa de Barack Obama. Assista ao momento abaixo: