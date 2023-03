Marcelo aparece no BID e está livre para reestrear pelo Fluminense

Lateral está de volta ao Tricolor das Laranjeiras após 16 anos

Repatriado no final de fevereiro, o lateral-esquerdo Marcelo viu seu nome ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 10. Horas antes de se apresentar oficialmente aos torcedores, no Maracanã, o jogador ganhou a autorização para reestrear com a camisa do Tricolor das Laranjeiras. Seu retorno ao futebol brasileiro, desta forma, depende exclusivamente do técnico Fernando Diniz. Sem entrar em campo para uma partida oficial desde 11 de janeiro deste ano, no entanto, o ala deve focar em seu condicionamento físico nos próximos dias. Campeão da Taça Guanabara, o Flu enfrentará o Volta Redonda no próximo domingo, 12, pela primeira semifinal do Campeonato Carioca. A expectativa da torcida é que o ídolo do Real Madrid possa jogar numa eventual final.