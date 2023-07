WSL: Filipinho é tricampeão em Jeffreys Bay e garante vaga nas Olimpíadas de Paris-2024

Brasileiro confirmou a boa fase ao atropelar o australiano Ethan Ewing por 18.76 a 12.60 na grande final

Reprodução/Twitter/@timebrasil Filipe Toledo é número 1 do ranking mundial de surfe



Filipe Toledo deu show nesta quarta-feira, 19, ao conquistar a etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, a penúltima do Circuito Mundial de Surfe (World Surf League, a WSL). Vencedor no mar sul-africano em 2017 e 2018, Filipinho confirmou a boa fase e faturou o tricampeonato ao atropelar o australiano Ethan Ewing por 18.76 a 12.60 na grande final. Antes, o atual número 1 do ranking já havia eliminado o japonês Kanoa Igarashi na semifinal e garantido sua vaga nas Olimpíadas de Paris-2024 – ele não pode mais ser alcançado por mais nenhum brasileiro na corrida olímpica. No feminino, vale lembrar, Tati Weston-Webb também está confirmada. Agora, o Circuito Mundial volta a ser disputado em Taiti, entre 11 e 20 de agosto, na última parada antes do WSL Finals. Apenas os cinco primeiros colocados do ranking participam da decisão, marcada para acontecer em setembro, na Califórnia, nos EUA. Atualmente, além de Filipinho, Ethan Ewing também está matematicamente classificado. Griffin Colapinto (EUA) e os brasileiros João Chianca e Yago Dora completam o top 5. Os últimos dois também brigam com Gabriel Medina, o sexto do ranking, pela vaga na final e por mais uma vaga do Brasil na Paris-2024.