Em revanche, Filipe Toledo vence líder do ranking mundial e conquista etapa de El Salvador no Mundial de Surfe

Brasileiro ‘deu o troco’ em Griffin Colapinto e subiu para a segunda posição do ranking da temporada

Brian Bielmann / AFP Filipinho venceu a etapa de EL Salvador da Liga Mundial de Surfe



Filipe Toledo demonstrou todo seu talento e conquistou a etapa de El Salvador, a sétima da World Surf League (Liga Mundial de Surfe), nesta sexta-feira, 16. Depois de ser derrotado na final de Punta Roca para Griffin Colapinto no ano passado, o brasileiro “deu o troco” e venceu o norte-americano, atual líder do ranking mundial, por 17,33 a 12,10. Para chegar à decisão, Filipinho precisou despachar o indonésio Rio Waida (oitavas), o japonês Kanoa Igarashi (quartas) e o havaiano Ian Gentil (semifinal). Com o título, o paulista de Ubatuba, atual campeão mundial, pula da terceira para a segunda posição do ranking. No feminino, a estadunidense Caroline Marks bateu a australiana Tyler Wright na decisão. Única representante do Brasil entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb caiu nas quartas de final, desistindo por problemas físicos. O próximo compromisso dos principais surfistas do planeta está marcado para a próxima semana, na etapa de Saquarema (RJ), a antepenúltima antes do WSL Finals de Trestles, evento reunindo os cinco melhores dos rankings, o qual definirá os campeões masculino e feminino da temporada.