Yago Dora bate Ethan Ewing com nota 10 e é campeão da etapa brasileira do mundial de surfe

Brasileiro faz público delirar na Praia de Itaúna, em Saquarema, com aéreo na final

WSL/Divulgação Surfista Yago Dora comemora título em Saquarema



Com um aéreo que lhe rendeu a maior nota do evento, Yago Dora bateu o australiano Ethan Ewing neste sábado, 1º, e conquistou o título da etapa de Saquarema da Liga Mundial de Surfe (WSL). O surfista brasileiro terminou a final com um somatório de 14.83 (10 e 4.83). Já o gringo acabou a bateria com 10.83 (6 e 4.83). A nota 10 de Yago veio em um aéreo (assista abaixo). No momento, ele já liderava a bateria. A torcida que lotou a Praia de Itaúna para assistir os melhores surfistas do mundo foi à loucura com a manobra. Com a nota máxima, Yago deixou o australiano em combinação – precisando trocar as duas notas que tinha até o momento. Na bateria, Ethan Ewing foi o que mais pegou ondas. No entanto, não superaram as duas melhores ondas do surfista brasileiro. O título da etapa de Saquarema é o primeiro da carreira de Yago Dora na elite do surfe mundial. A final, inclusive, foi a primeira dele na categoria. Durante a etapa brasileira, Yago triunfou em sua bateria inicial contra o tricampeão mundial Gabriel Medina e o brasileiro e também havaiano Ian Gentil. Ele também eliminou o australiano Liam O’Brien nas oitavas de final, despachou o compatriota Jadson André nas quartas e deixou o duas vezes campeão mundial, o havaiano John John Florence, para trás na semifinal.