Após 2ª cirurgia, Zanardi segue estável em estado grave

Ansa/EFE O médico Sabino Scolletta atualiza a imprensa sobre o estado de saúde de Alessandro Zanardi



O italiano Alessandro Zanardi segue em estado estável, com quadro neurológico considerado grave, segundo boletim emitido nesta terça-feira, 30, pelo Hospital Santa Maria alle Scotte, que fica em Siena, na região central da Itália. O ex-piloto da Fórmula 1 e Fórmula Indy e dono de quatro ouros no paraciclismo dos Jogos Paralímpicos passou ontem por nova operação, dez dias após sofrer grave acidente durante prova de exibição, em que perdeu controle da bicicleta de mão que guiava e se chocou com um caminhão.

“Após a intervenção de neurocirurgia a que foi submetido ontem, o paciente, após 24 horas, apresenta condições clínicas estáveis do ponto de vista neurológico, cujo quadro segue grave”, aponta o comunicado emitido pelo hospital nesta terça-feira.

Zanardi voltou ontem mesmo para a UTIonde segue sedado e com prognóstico reservado. O Santa Maria alle Scotte ainda informou que, por pedido da família, não serão divulgados novos boletins até acontecerem mudanças significativas no estado de saúde do paraciclista e ex-piloto de automobilismo.

*Com informações da Agência EFE