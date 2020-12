Palmeiras vence o América-MG por 2 a 0 e garante vaga na final da Copa do Brasil

Comandados de Abel Ferreira enfrentarão o Grêmio, que eliminou o São Paulo nesta quarta-feira, 30; os gols foram marcados por Luiz Adriano e Rony

DUDU MACEDO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Adriano comemorando primeiro gol do Palmeiras contra o América-MG



Depois de empatar em 1 a 1 contra o América-MG na semana passada jogando no Allianz Parque, o Palmeiras entrou em campo para tentar reverter a vantagem dos mineiros e carimbar a vaga na final da Copa do Brasil. E, com gols de Luiz Adriano e Rony, os comandados de Abel Ferreira venceram a partida e se classificaram para a decisão contra o Grêmio. Os jogos decisivos estão marcados para serem disputados nos dias 3 e 10 de fevereiro de 2021. No primeiro tempo, o Palmeiras teve dificuldades e errou muitos passes. O posicionamento defensivo da equipe mineira também dificultou a situação dos paulistas, que tiveram chances de gol em bolas paradas e chutes longos. Aproveitando problemas físicos do Palmeiras, o América-MG dominou o fim do primeiro tempo e forçou a defesa do time paulista.

No segundo tempo, Lisca mexeu no América e levou mais perigo ao gol do Palmeiras. Entretanto, percebendo a desvantagem, Abel Ferreira mexeu no time e fez com que o Verdão respirasse na partida. Aos 23 minutos, depois de passe de Rony, Luiz Adriano bateu de fora da área e marcou o primeiro do time paulista. Em vantagem, a equipe continuou pressionando e aos 39 minutos viu Rony, de peixinho, marcar o gol da classificação.

*Com informações do Estadão Conteúdo