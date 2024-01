Endrick faz Pix de R$ 1.000 a engraxate no Rio de Janeiro

Quantia enviada pelo jogador do Palmeiras equivale a dez dias de trabalho de Michel Barreto nas ruas da cidade; torcedores se emocionaram e iniciaram campanha de doações

Reprodução/X/@aembaixada Endrick se encontrou com Michel Barreto no aeroporto Santos Dumont



O atacante Endrick, bicampeão brasileiro pelo Palmeiras e prestes a se juntar ao Real Madrid, demonstrou sua generosidade ao doar R$ 1.000 a um engraxate no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Michel Barreto, de 46 anos, abordou o jogador para tirar uma foto e pediu ajuda financeira. A quantia doada por Endrick equivale a dez dias de trabalho de Michel nas ruas da cidade. A história comoveu os torcedores e uma campanha foi iniciada para arrecadar mais fundos ao engraxate. Michel, que trabalha como engraxate há mais de 20 anos, contou que estava passando por dificuldades financeiras e precisava pagar aluguel e comprar itens básicos para sua filha. A ajuda de Endrick foi fundamental para aliviar sua situação. O jogador, por sua vez, ficou sensibilizado com a história de vida do homem e decidiu contribuir, pedindo a chave do Pix. Ele ressaltou a importância de olhar para o próximo e ajudar sempre que possível.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A atitude de Endrick não passou despercebida pelos torcedores, que se encantaram com a história e iniciaram uma campanha para arrecadar mais fundos ao engraxate. A profissão exercida por Barreto é uma das mais antigas do país e já foi exercida por grandes nomes do futebol, como Pelé. O homem expressou sua gratidão pela generosidade de Endrick e disse que espera encontrá-lo de novo para agradecê-lo. O atacante é considerado a principal referência do Palmeiras e da seleção pré-olímpica. Ele foi convocado para defender o Brasil no Pré-Olímpico, que acontece na Venezuela e dá vaga aos finalistas nos Jogos de Paris de 2024. O palmeirense fez sua estreia na equipe principal do Brasil em 2023, durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A estreia da seleção brasileira sub-20 está marcada para esta terça-feira, 23, contra a Bolívia.