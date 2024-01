Pan de 2027 não será mais em Barranquilla, na Colômbia; São Paulo surge como opção 

A retirada da cidade colombiana ocorreu devido a quebras de contratos

Divulgação/COB Brasil conquistou 66 ouros nos Jogos Pan-Americanos de Santiago



A cidade de Barranquilla, na Colômbia, não será mais a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027. A decisão foi anunciada pela Panam Sports, entidade responsável pela organização do evento, nesta quarta-feira, 3. A retirada da cidade colombiana ocorreu devido a quebras de contratos, porém, a entidade não divulgou detalhes sobre essas quebras. A Panam Sports havia confirmado a realização dos Jogos Pan-Americanos em Barranquilla há pouco mais de dois meses. No entanto, a cidade não cumpriu os prazos estabelecidos pela entidade. Após solicitar uma prorrogação dos prazos, Barranquilla não deu resposta dentro do novo prazo estabelecido, o que levou a Panam Sports a tomar a decisão de retirar a cidade como sede do evento em 2027.

Com a retirada de Barranquilla, a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027 fica em aberto. São Paulo surge como uma possível opção para receber o evento. A cidade brasileira já havia lançado uma candidatura para sediar a edição de 2031, porém, a antecipação da candidatura para 2027 ainda não foi confirmada pela Prefeitura de São Paulo. Outras cidades, como Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, demonstraram interesse em sediar os Jogos Pan-Americanos, mas desistiram posteriormente. Buenos Aires, na Argentina, e Bogotá, na Colômbia, também levantaram a possibilidade de sediar o evento, mas não avançaram em suas candidaturas.