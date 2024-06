Atleta francesa é impedida de competir nas Olimpíadas por usar lenço na cabeça: ‘Frustrante’

Aliança Sport & Rights, em conjunto com organizações de direitos humanos, pediu o fim das proibições discriminatórias na França

Reprodução/Instagram/@v Diaba Konate é jogadora de basquete francesa



A jogadora de basquete francesa Diaba Konate expressou sua frustração por não poder representar seu país nas Olimpíadas de Paris devido ao uso do lenço na cabeça. A atleta, de 24 anos, denunciou políticas discriminatórias que a impediram de competir pela França, apesar de seu desejo e habilidades. “Apesar do meu desejo e habilidades, não estou realmente autorizado a jogar pela França por causa de políticas discriminatórias”, disse a jogadora. A França invocou regras rígidas de secularismo para proibir atletas de usarem símbolos religiosos durante os Jogos Olímpicos de Paris, previsto para acontecer entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. Isso resultou na exclusão de mulheres francesas que usam lenço na cabeça de competições internacionais, bem como de torneios locais de futebol e basquete. “É muito frustrante ser excluído da representação do meu país simplesmente por causa da minha identidade religiosa”, disse a atleta, que jogou na seleção juvenil da França e tem carreira no basquete universitário nos Estados Unidos. “Acredito firmemente que o esporte deve ser inclusivo”, acrescentou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Aliança Sport & Rights, em conjunto com organizações de direitos humanos, pediu o fim das proibições discriminatórias na França. O Comitê Olímpico Internacional foi instado a se posicionar publicamente contra as restrições aos atletas que usam hijab no esporte francês. As leis francesas sobre secularismo visam manter o Estado neutro em questões religiosas, proibindo símbolos religiosos “ostensivos”. Apesar da permissão da FIFA para cobertura da cabeça desde 2014, a Federação Francesa de Basquete e a região de Paris mantêm restrições ao uso do lenço na cabeça. O treinador de basquete Timothee Gauthierot alertou para o impacto negativo das proibições no esporte feminino, levando algumas meninas a abandonarem a prática esportiva. Ele destacou a necessidade de inclusão e respeito à diversidade religiosa no cenário esportivo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA