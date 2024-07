Chama olímpica passa pelos principais pontos de Paris e tenta reacender o espírito dos Jogos entre os franceses

Faltam 11 dias para o início das Olimpíadas; tocha deverá percorrer 60 quilômetros pelas mãos de 540 participantes do revezamento,

EFE/EPA/TERESA SUAREZ jornalista francês Thomas Sotto carrega a tocha durante o Revezamento da Tocha Olímpica na praça da Bastilha em Paris, França



A 11 dias da cerimônia de abertura das Olimpíadas, marcadas para 26 de julho, a chama olímpica atravessou Paris nesta segunda-feira (15) pelos bairros da periferia da capital francesa, passando por distritos luxuosos e mais populares, além da Torre Eiffel. A tocha partiu de Porte de la Chapelle, no norte da cidade e onde está localizado o pavilhão Arena, a única instalação construída do zero para os Jogos de Paris. No mítico bairro de Montmartre, depois de passar pela Basílica do Sagrado Coração, as bailarinas do Moulin Rouge receberam a chama com sua emblemática dança cancan. Em seguida, a tocha partiu rumo ao Arco do Triunfo, onde o revezamento aconteceu em frente ao Túmulo do Soldado Desconhecido, antes de percorrer a avenida Champs-Élysées. A chama também apareceu em Roland Garros, durante o telejornal da emissora France 2, e no metrô suspenso que passa sobre o rio Sena. Ela também esteve no topo da Torre Eiffel, e sequência final, a tocha passou pelo bairro operário de Belleville até a Place de la République, onde haverá um concerto.

A chama começou sua passagem por Paris no domingo (14), coincidindo com o Dia da Bastilha, e passou pelos principais monumentos parisienses, como a catedral de Notre Dame e o museu do Louvre. Durante cerca de 60 dias, a chama deverá percorrer 60 quilômetros pelas mãos de 540 participantes do revezamento, sob um forte esquema de segurança formado por cerca de 18 mil agentes. Com este desfile pela capital, os organizadores do Paris-2024 pretendem reacender o espírito olímpico entre os franceses, depois de um mês em que os Jogos foram ofuscados pelas eleições legislativas na França.

*Com informações da AFP