Jogos Olímpicos de Paris superam os de Atlanta e batem recorde de ingressos vendidos

EFE/EPA/YOAN VALAT Uma placa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 aparece na rua da Vila Olímpica em Saint Denis, ao norte de Paris, França



A organização dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 vendeu um total de 8,6 milhões de ingressos, o que representa um novo recorde de bilhetes comercializados desde Atlanta-1996, informou o presidente do Comitê Organizador da edição nesta quinta-feira (11). “Era um recorde que os Jogos de Atlanta-1996 tinham até agora com 8,3 milhões de ingressos vendidos. Superamos este número há algum tempo e agora estamos em 8,6 milhões na parte olímpica e mais de um milhão na parte paralímpica”, disse Tony Estanguet. Não há nenhuma classificação oficial ou dados confiáveis sobre o número de ingressos vendidos em edições anteriores dos Jogos. “Somente o Comitê Olímpico Internacional (COI) tem estes números e, de fato, foram eles que nos avisaram” do recorde, afirmou o comitê. Ao ser contactado para confirmar a informação, o COI não respondeu até a tarde desta quinta-feira. Os organizadores de Paris-2024 pretendem vender 10 milhões de ingressos para os Jogos Olímpicos, que serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto, e 2,8 milhões para os Paralímpicos, de 28 de agosto a 8 de setembro.

*Com informações da AFP