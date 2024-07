Marta busca levar o Brasil de volta ao pódio em sua sexta Olimpíada: ‘Não vai faltar vontade e garra’

Brasil estreia nos jogos de Paris 2024 no dia 25 de julho contra a Nigéria, um dia antes do início oficial da competição

Marta se prepara para sua sexta Olimpíadas e tem um objetivo: levar o Brasil de volta ao pódio da competição após as três últimas edições em que a seleção não terminou entre as três melhores. “A gente vive num país em que o futebol é o maior esporte”, afirmou ela, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo. “É normal que haja cobranças. Sabemos do nosso potencial, conhecemos cada vez mais as nossas companheiras e conseguimos entender a cada dia a maneira que nosso professor (Arthur Elias) quer que a gente se imponha dentro de campo”. Marta é dona de duas medalhas de prata e maior artilheira em Copas do Mundo, são 17 gols em cinco edições. “A alegria é a mesma” em disputar mais uma edição dos Jogos Olímpicos. “É sempre um prazer vestir a camisa da seleção, representar o nosso país numa competição tão grandiosa como a Olimpíada”, afirmou a jogadora, que tinha 18 anos quando jogou em Atenas-2004.

“Tudo era novo pra mim. Eu estava descobrindo sobre o futebol feminino brasileiro. Já atuava na Suécia, mas tinha pouca oportunidade de estar na seleção'”, disse. O Brasil está no Grupo C da Olimpíada, ao lado de Espanha, Japão e Nigéria. Essa será a primeira vez que as espanholas participam do torneio olímpico feminino, contudo, chegam à Paris com moral: são as atuais campeãs mundiais e favoritas ao ouro. “A Olimpíada é uma competição difícil, de muito equilíbrio”, afirmou Marta. “Não vai faltar vontade e garra. Estamos trabalhando muito e acredito que teremos a oportunidade de mostrar isso desde o primeiro momento.”

No A estão França, Colômbia, Canadá e Nova Zelândia, e o Grupo B é formado por Estados Unidos, Zâmbia, Alemanha e Austrália. Avançam para as quartas de final as duas primeiras seleções de cada grupo e as duas melhores terceiro colocadas. Tradicionalmente, a disputa do futebol começa antes da cerimônia de abertura da Olimpíada. O Brasil estreia no dia 25 de julho, um dia antes do início oficial dos Jogos, contra a Nigéria. Na sequência, a equipe dirigida por Arthur Elias enfrenta o Japão no dia 28 e a Espanha no dia 31.

