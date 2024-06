Paris-2024: CBV divulga lista preliminar com 25 nomes para o vôlei feminino; confira

Zé Roberto precisará cortar metade das jogadoras, porque cada seleção só pode inscrever 12 atletas, além de uma 13ª que poderá ser acionada em caso de contusão

Faltando 38 dias para o inícios das Olimpíadas de Paris, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), divulgou, nesta terça-feira (18) a lista preliminar com 25 nome para os jogos. O técnico José Roberto Guimarães ainda precisará diminuir a lista para o torneio feminino de vôlei na França, porque cada seleção só pode inscrever 12 atletas, além de uma 13ª que poderá ser acionada em caso de contusão. Segundo a CBV, o anunciou final das convocadas deve acontecer depois da Liga das Nações, com final prevista para este domingo (23). Nesta quinta-feira, a seleção comandada por Zé Roberto disputará as quartas de final da Liga das Nações contra a Tailândia. O Brasil foi a única equipe a terminar a primeira fase da competição sem perder ao menos uma partida. Nesta quarta-feira, acontece o sorteio dos grupos da Olimpíada de Paris-2024. O Brasil será o cabeça-de-chave do Grupo B.

Zé Roberto divulga lista preliminar com 25 nomes para Olimpíada de Paris-2024

Confira a lista preliminar do vôlei feminino para Paris-2024