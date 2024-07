Saiba quem são as 12 jogadoras que buscarão o ouro olímpico no vôlei

Em parrceira com artistas, CBV anunciou nesta quinta-feira (4) as atletas que vão defender o Brasil em Paris

Maurício Val/FV/Imagem/CBV Seleção Feminina de Vôlei



A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou nesta quinta-feira (2) as 12 jogadoras que defenderão o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A equipe nacional está no Grupo B, ao lado de Polônia, de quem perdeu a disputa pelo bronze na Liga das Nações, Japão e Quênia. A estreia ocorre no dia 29 de julho diante das quenianas. Depois, o Brasil encara as japonesas, no dia 3 de agosto e, por fim, desafia as polonesas no dia 4. O anúncio foi feito durante o dia com uma ação nas redes sociais me que artistas foram os responsáveis por divulgar os nomes das convocadas. Participaram da brincadeira: Fábio Porchat, Fred Bruno, a cantora Tereza Cristina, Lázaro Ramos, humorista Luiza Góes e a jornalista Renata Heilborn. A oposta Pri Daroit ficou fora da lista após se contundir. Júlia Kudies também já ficha sendo ausência por lesão grave.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira as convocadas:

Ponteiras:

Gabi

Ana Cristina

Julia Bergmann

Opostas

Rosamaria

Tainara

Lorenne

Centrais

Carolana

Thaísa

Diana

Levantadoras

Roberta

Macris

Líbero