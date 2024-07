Simone Biles garante vaga nas Olimpíadas de Paris após conquistar vitória na seletiva dos EUA

Em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, Biles teve um ataque de ‘twisties’ e interrompeu sua campanha nos jogos

Kerem YUCEL / AFP Ginasta norte-americana Simone Biles comemora sua seleção para a equipe olímpica de ginástica feminina dos EUA de 2024 durante o quarto dia da mulher das seletivas de ginástica olímpica dos EUA de 2024



Simone Biles está classificada e vai disputar os Jogos de Paris-2024. A ginasta norte-americana conquistou a vaga após vencer a seletiva nos Estados Unidos realizada no domingo (30). Vencedora de quatro medalhas de ouro olímpicas, Biles culminou suas provas com uma rotina de solo eletrizante, com movimentos acrobáticos que levantaram o público de Minneapolis. Com nota 117.225 nos dois dias de competição, a ginasta conquistou a vaga automática no quinteto que competirá em Paris, e os selecionadores terão a árdua tarefa de escolher as quatro mulheres que a acompanharão nos Jogos Olímpicos que começam no dia 26 de julho. “Eu sabia que não tinha terminado depois das apresentações em Tóquio”, garantiu Biles, que acreditava que a chave para seu retorno bem-sucedido era “apenas voltar ao ginásio, trabalhar duro e confiar no processo”.

Em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, Biles teve um ataque de ‘twisties’, como é conhecido o lapso mental que faz com que os atletas percam momentaneamente sua noção de espaço, e interrompeu sua campanha nos jogos. Ela voltou a competição em agosto do ano passado e conquistou o ouro no individual geral no Mundial e há três semanas conquistou o nono título nacional também no individual geral.

*Com informações da AFP