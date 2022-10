Pelé completa 82 anos; confira algumas das homenagens ao rei do futebol

Neste domingo, 23, futebolistas, famosos e personalidades exaltaram a figura de Edson Arantes do Nascimento, uma das maiores lendas do esporte internacional

REUTERS/Lucas Jackson/26.abr.2016 Pelé, Edson Arantes do Nascimento, posa para foto em 2016, em Nova Iorque



Neste domingo, 23, Edson Arantes do Nascimento, conhecido mundialmente como Pelé, completou 82 anos de vida. Em sua rede social, o rei do futebol falou sobre a comemoração de seu aniversário: “Meus amigos do Brasil e de todo o mundo. Eu fico feliz, muito feliz por estar aqui hoje com vocês e que Deus me deu essa saúde para eu poder agradecer a vocês por tudo que eu tenho recebido. O mundo inteiro fala em Pelé, o mundo inteiro sabe que eu estou agradecendo pela idade e por tudo que eu tenho recebido nesse mundo”. Na sequência, o ex-futebolista declara que ainda espera viver muito mais e faz um último gesto aos fãs: “82 anos é um presente de Deus. Espero que a gente continue muito tempo juntos e, se Deus quiser, e nossos queridos amigos, mais uns 82 está bom! Mais uma vez que quero que fique bem claro: eu agradeço de coração tudo que eu tenho recebido nesse mundo, dos meus fãs e das pessoas que me adoram. Muito obrigado”. No Twitter, o Santos F.C., time no qual Pelé construiu sua carreira e conquistou a maior parte de seus títulos, fez uma publicação com um vídeo com jogadas do craque e caracterizou o ex-atleta como “eterno”: “23 de outubro de 1940. Nascia Edson Arantes do Nascimento, aquele que se tornaria a maior lenda do esporte mundial. 82 anos de vida. 82 anos de reinado. Obrigado por existir e por escrever a sua história junto ao Santos FC. Feliz aniversário, Pelé!”.

Neymar também prestou suas homenagens ao rei em sua rede social, onde publicou um vídeo parabenizando o ídolo. “Pelé, rei do futebol. Parabéns! Que Deus abençoe você cada dia e te dê muita saúde. Um feliz aniversário e estamos juntos, tá? Um beijo enorme. Sou seu fã! Abraços”, declarou o jogador do PSG. O senador e ex-jogador Romário também exaltou Pelé em seu perfil no Twitter: “Hoje é aniversário do atleta do século. Parabéns, Pelé! Que Papai do Céu te abençoe com muita saúde e felicidade”. O ex-jogador da Seleção Brasileira Ronaldinho Gaúcho agradeceu pelas conquistas do craque: “Hoje é dia do maior de todos. Do Rei! Feliz aniversário, Pelé. Muita saúde. Muito obrigado por tantas alegrias que deu a todos nós! Vida longa ao rei”. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou uma série de fotos históricas do Pelé e exaltou o legado do ex-jogador, que conquistou as copas do mundo de 1958, 1962 e 1970 vestindo a amarelinha: “Nascido em Três Corações, o Rei do Futebol é o maior artilheiro da Canarinho, com 95 gols marcados. A CBF parabeniza a lenda mundial e agradece por todos os seus feitos. Vida longa, Rei Pelé!”, escreveu a instituição. A Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) também publicou um vídeo com jogadas de Pelé e afirmou que ele é “um dos maiores que já jogaram o jogo”. Confira abaixo os vídeos de homenagens ao rei do futebol.

