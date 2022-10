Revista escolhe Guardiola como melhor técnico da atualidade; Abel Ferreira e Tite aparecem no top 50 

O técnico do Palmeiras ficou à frente de Marcelo Gallardo, lenda do River Plante; comandante da Amarelinha supera lendas do futebol

EFE/EPA/YOAN VALAT Pep Guardiola é multicampeão no Manchester City



A tradicional revista inglesa “FourFourTwo” divulgou nesta terça-feira, 18, a lista dos 50 melhores treinadores da atualidade. Pela terceira vez seguida, o espanhol Pep Guardiola, comandante do Manchester City, aparece no topo. As novidades, no entanto, ficam por conta de nomes conhecidos dos brasileiros. Bicampeão da Libertadores da América com o Palmeiras, o português Abel Ferreira foi lembrado, ocupando o 26º lugar. Já Tite, técnico da seleção brasileira, por sua vez, melhorou sua posição em relação ao último levantamento, passando da 35ª colocação para a 32ª. Vale lembrar que a mídia britânica, na semana passada, gerou polêmica ao elaborar o ranking dos melhores jogadores de todos os tempos. Na ocasião, o argentino Lionel Messi foi eleito o principal futebolista da história, sendo seguido pelo compatriota Diego Armando Maradona. Cristiano Ronaldo completou o pódio, enquanto Pelé, o Rei do Futebol, ficou apenas no quarto lugar.

Na lista desta terça-feira, a “FourFourTwo” justifica a permanência de Guardiola no topo devido ao fato do espanhol continuar “inovando”, agora com Erling Haaland sendo sua peça-chave. “Por isso ele é o melhor. Ele nunca para e sempre evolui”, analisou. Já sobre Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, a revista valorizou o trabalho do português. “A maior evolução do Palmeiras após a chegada de Abel foi um sentimento de valorização e pertencimento entre todos os trabalhadores do clube, do cozinheiro às categorias de base, ao time profissional e à diretoria”, disse Mateus Augustine, analista no Brasil. Ele é justamente o fator de bem-estar do futebol brasileiro e já é uma lenda na América do Sul por suas conquistas”. Sobre Tite, a mídia inglesa também apontou o brasileiro como candidato ao título da Copa do Mundo. “Ele ainda é um técnico internacional astuto capaz de encontrar harmonia nas estrelas do samba brasileiro.”

Veja a lista completa