Pep Guardiola planeja deixar o Manchester City em 2025, diz jornal

O renomado técnico Pep Guardiola, responsável por conduzir o Manchester City a conquistas históricas, está com os dias contados no clube. Segundo o jornal britânico “Daily Mail”, Guardiola planeja encerrar sua trajetória no time de Manchester ao término de seu contrato em junho de 2025. Com 53 anos de idade e 38 troféus em sua carreira, Guardiola iniciou sua jornada como treinador em 2008 no Barcelona, onde conquistou 14 títulos. Em seguida, em 2013, assumiu o Bayern de Munique, levando a equipe a sete campeonatos até 2016, quando se transferiu para o Manchester City. Ao longo de sua passagem pelo clube inglês, Guardiola acumulou um impressionante total de 17 títulos, incluindo seis Campeonatos Ingleses, quatro Copas da Liga Inglesa, duas Supercopas da Inglaterra, duas Copas da Inglaterra, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Europa. Apesar do sucesso e dos pedidos de renovação por parte do Manchester City, Guardiola demonstrou inclinação para deixar o clube ao final de seu contrato. Em declaração após a conquista do Campeonato Inglês 2023/24, o treinador afirmou que está mais próximo de sair do que de permanecer, sinalizando um possível fim da parceria vitoriosa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA