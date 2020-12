Philippe Coutinho sofre lesão e passará por cirurgia no joelho

Após se recuperar de contusão na coxa, brasileiro lesionou o joelho durante partida do Barcelona contra Eibar

EFE/Juan Carlos Cárdenas Nesta temporada, brasileiro fez três gols e duas assistências pelo Barcelona



O Barcelona anunciou nesta quarta-feira, 30, que o jogador Philippe Coutinho sofreu uma lesão no joelho durante a partida contra o Eibar, pelo Campeonato Espanhol, que aconteceu nesta terça, 29. Coutinho entrou em campo aos 21 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu finalizar a partida e deixou o gramado com fortes dores no joelho. Por conta da lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, o clube informou que o meia passará por uma cirurgia nos próximos dias. “O tratamento vai exigir uma intervenção artroscópica que será efetuada nos próximos dias”, disse o comunicado do Barça. A data exata da operação não foi especificada.

Antes desta lesão, o jogador permaneceu fora dos campos do fim de outubro ao fim de novembro, já que estava com uma contusão no tendão da coxa esquerda – o que fez com que fosse excluído da convocação para a seleção brasileira. Nesta temporada pelo Barcelona, Coutinho somou três gols e duas assistências nos 14 jogos que disputou. Atualmente, a equipe catalã, que sofre uma baixa com a ausência do meia, ocupa o sexto lugar da LaLiga, com sete pontos a menos e dois jogos a mais do que o líder Atletico de Madrid. Até o momento, o brasileiro não se pronunciou sobre a lesão.