Piloto de moto argentino, de 9 anos, morre após acidente em Interlagos

Lorenzo Somaschini, de 9 anos, caiu na sexta-eira (14), na pista do Autódromo de Interlagos, durante o treino livre da Jr Cup, válido pela 4ª etapa do SuperBike Brasil

Reprodução / Instagram @faustomaciera Lorenzo recebeu socorro ainda na pista, foi hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos



Morreu nesta segunda-feira (17), o piloto Lorenzo Somaschini, de 9 anos. Argentino natural de Rosário, Lorenzo estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer um acidente na sexta-eira (14), na pista do Autódromo de Interlagos, durante o treino livre da Jr Cup, válido pela 4ª etapa do SuperBike Brasil. De acordo com o comunicado oficial da Superbike Brasil, o piloto caiu na saída do Pinheirinho e foi prontamente atendido pela equipe médica na ambulância de UTI, sendo, depois, encaminhado para a sala de emergência do autódromo e depois transferido para a unidade de suporte avançada do Hospital Geral da Pedreira.

Logo que caiu na saída do Pinheirinho, o piloto foi prontamente atendido no local pela equipe médica em ambulância UTI. Na sequência, foi encaminhado para a sala de emergência do autódromo, onde houve a estabilização do seu quadro clínico. Após esse procedimento, foi realizada a remoção médica, em unidade de suporte avançada (UTI móvel) para o Hospital Geral da Pedreira, onde permaneceu até a madrugada de sábado (15), seguindo todos os protocolos médicos até ser feita a transferência para o Hospital Albert Einstein.