Piratas obrigam navio a mudar de rota e piloto brasileiro disputará Dakar com carro emprestado

Navio cargueiro que transportava o veículo teve que mudar de rota para evitar ataques no Mar Vermelho

Reprodução / Instagram @rodrigosmvarela Rodrigo Varela utilizará carro emprestado com adaptações para correr no Rally Dakar 2024



O piloto brasileiro Rodrigo Varela, campeão sul-americano de Rally Raid, teve que encontrar uma solução alternativa para competir no Rally Dakar 2024 depois de descobrir que seu carro, um UTV Cam-Amhavia, não chegaria a tempo para a disputa. Durante o Natal com a família, ele recebeu a notícia de que o navio cargueiro que transportava o veículo teve que mudar de rota para evitar ataques de piratas houthis no Mar Vermelho. Essa mudança acrescentou mais 20 dias ao tempo previsto para o desembarque.

Rodrigo, filho do campeão do Rally Dakar e tricampeão mundial Reinaldo Varela, conseguiu um novo carro para competir na corrida. A equipe, chamada Team Brazil, também conta com técnicos brasileiros. Três mecânicos especializados, liderados por Reinaldo e com a ajuda de seu filho mais novo, Bruno, estão fazendo as modificações e adaptações necessárias para que o carro esteja pronto a tempo.

“Encontramos um Can-Am em Portugal, de um piloto que veio ao Brasil para competir no Sertões conosco. Mas precisamos fazer as modificações e adaptações às pressas. Felizmente, passamos na vistoria do Dakar. Ainda não temos todas as peças que vamos precisar durante a corrida, que é longa e exige muita manutenção. Estamos contando com a ajuda das outras equipes”, afirmou o piloto.

O incidente com o piloto brasileiro faz parte de um problema maior que tem gerado repercussão mundial. Os Estados Unidos pediram ao Conselho de Segurança da ONU que tome medidas urgentes para impedir os ataques dos rebeldes houthis no Mar Vermelho. Os houthis são um grupo político-religioso envolvido na guerra civil do Iêmen desde 2019 e também têm realizado ataques a Israel. Os americanos também cobraram uma posição do Irã, que financia as atividades do grupo.