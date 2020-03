Por presença feminina, Grêmio propõe linha de ônibus exclusiva em dias de jogos

Lucas Uebel/Gremio Grêmio sugeriu criação de linha para incentivar presença feminina na Arena



O Grêmio realizou nesta quarta-feira, 4, um encontro com a Diretoria de Esportes Recreação e Lazer de Porto Alegre e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) da cidade. O objetivo é viabilizar a criação de uma linha de ônibus exclusiva para transportar mulheres que frequentam os jogos do clube.

De acordo com o clube, a iniciativa surgiu a partir de uma demanda das sócias-torcedoras, e serviria para garantir a segurança do público feminino que frequenta a Arena do Grêmio. A “Linha Futebol Exclusiva para Mulheres” partiria de pontos específicos da cidade rumo ao estádio apenas em dias de jogos.

Segundo Vidal Dias, diretor do Departamento do Quadro Social do Grêmio, um dos pontos impeditivos para o comparecimento das mulheres nas partidas é a dificuldade de locomoção sozinha ou em grupos. “Considerando as desagradáveis e inaceitáveis situações de eventual discriminação e de desrespeito que elas possam sofrer no caminho até o Estádio, principalmente, mas não exclusivamente, quando não acompanhadas por homens, a implementação de uma linha dedicada ao público feminino passa a ser tratada como uma medida importante e necessária”.