Prata na ginástica de trampolim é a 1ª medalha dos atletas neutros em Paris

Viyaleta Bardzilouskaya, de Belarus, conquistou nesta sexta-feira a primeira medalha de um atleta neutro nas Olimpíadas de Paris-2024 , ao terminar com a prata na prova feminina da ginástica de trampolim. Bardzilouskaya fechou com 56,060 pontos, atrás da britânica Bryony Page, que fez 56,480. Sophiane Methot, do Canadá, ganhou o bronze com 55,650. Bardzilouskaya foi a primeira das oito ginastas a se apresentar na final e estava com o ouro até a segunda e última apresentação de Bryony que foi a penúltima a competir. Além da ginasta vice-campeã, há outros 16 atletas de Belarus que competem como neutros nos Jogos de Paris. Rússia e Belarus estão proibidas de participar dos esportes coletivos na Olimpíada francesa por causa da guerra na Ucrânia. Atletas de esportes individuais com passaportes russos ou de Belarus foram autorizados a competir como neutros se conseguissem se classificar e fossem aprovados para entrar nos Jogos.