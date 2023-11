Prefeitura de SP e Fórmula 1 anunciam acordo para Interlagos receber GP do Brasil até 2030

Contrato anterior era válido até 2025; administração municipal vai desembolsar US$ 125 milhões pra manter a cidade no calendário de provas da modalidade

A Prefeitura de São Paulo e a Fórmula 1 divulgaram nesta sexta-feira a prorrogação do contrato que garante a realização do Grande Prêmio da categoria no Autódromo de Interlagos até 2030. O acordo, assinado pelo ex-prefeito Bruno Covas em 2020, tinha validade até 2025 e previa a extensão do vínculo. Para manter a cidade no calendário da Fórmula 1, a prefeitura desembolsará US$ 125 milhões, o equivalente a R$ 627,3 milhões na cotação atual. A decisão de estender o contrato foi motivada pelo receio de São Paulo perder seu lugar no calendário da categoria para outras cidades, como Madri, que demonstrou interesse em sediar uma etapa do campeonato. O Autódromo de Interlagos faz parte do circuito oficial da Fórmula 1 desde 1990 e é considerado um equipamento estratégico para a cidade.

Nos últimos anos, houve especulações sobre a possibilidade de privatização do autódromo, mas a prefeitura decidiu investir no local. Neste ano, foram realizadas reformas milionárias e novas melhorias estão previstas para o próximo ano. O objetivo é manter o Autódromo de Interlagos como um dos principais palcos da Fórmula 1. O Grande Prêmio deste ano, que será realizado no domingo, 5, será a 51ª edição no Brasil. Além da corrida principal, o Autódromo de Interlagos sediará uma sessão qualificatória nesta sexta-feira e uma sprint race no sábado, que definirá o grid de largada.