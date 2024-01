Presidente do Palmeiras, Leila Pereira anuncia entrevista coletiva exclusiva para jornalistas mulheres

É esperado que ela aborde temas como patrocínio e reforço do elenco

Cesar Greco/Palmeiras/by Canon A presidente Leila Pereira e o jogador Vanderlan (E), da SE Palmeiras, comemoram a conquista do Campeonato Brasileiro, Série A, após jogo contra a equipe do Cruzeiro EC, em partida válida pela trigésima oitava rodada.



A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, anunciou nesta sexta-feira, 12, que concederá uma coletiva de imprensa exclusiva para jornalistas mulheres na próxima terça-feira, 16, às 13h, no Centro de Treinamento (CT) do clube. Apesar de ainda não existirem informações específicas sobre o que será abordado na coletiva, é esperado que Leila fale sobre o contrato de patrocínio que está próximo do vencimento e a possibilidade de reforça o elenco do ‘verdão’. Vale lembrar que na sua última entrevista coletiva, Leila fez declarações polêmicas ao desafiar o Corinthians a provar que possuía um patrocínio maior que o do Palmeiras.