CBF define local e muda data da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo; confira

Decisão coloca frente a frente os atuais vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil

VICTOR MONTEIRO /UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar na Supercopa do Brasil



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a decisão da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo, será realizada no dia 4 de fevereiro, às 16h, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Inicialmente, a final aconteceria no sábado, 3. A mudança na data ocorreu a pedido da TV Globo, que transmitirá o clássico paulista. No entanto, a alteração acabou sobrecarregando a Polícia Militar de Minas Gerais, já que no mesmo dia acontecerá o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro na Arena MRV. Devido a uma determinação do Ministério Público, que proíbe a presença de torcidas rivais de SP em clássicos desde 2016, a partida será realizada em um local neutro. O Maracanã e o Mané Garrincha foram descartados como opções, e o Mineirão foi escolhido por sua proximidade com São Paulo, facilidade de transporte para as torcidas e capacidade do estádio.

Enquanto o Palmeiras é o atual campeão da Supercopa do Brasil, o São Paulo nunca conquistou o título. Diante disso, lideranças das torcidas organizadas de ambos os times se reuniram para discutir o esquema de segurança do evento, visando garantir a tranquilidade e o bom andamento da partida. Até o momento, a Federação Mineira de Futebol (FMF) não se pronunciou sobre a possibilidade de alterar a data do clássico mineiro. A expectativa é que a realização dos dois jogos no mesmo dia gere um grande movimento de torcedores e exija um esquema de segurança reforçado por parte das autoridades.