Presidente do PSG afirma que Mbappé é o ‘melhor do mundo’ e que deseja mantê-lo no time

O presidente do Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al Khelaifi, expressou seu desejo de manter o atacante Kylian Mbappé no clube para a próxima temporada. Em entrevista à emissora RMC, Al Khelaifi afirmou que Mbappé é “o melhor jogador do mundo” e que “o PSG é o melhor clube para ele”. De acordo com a RMC, o jogador tem despertado o interesse do Real Madrid, mas não há nenhum tipo de tratativa, no momento, entre as partes. Além de ter elogiado o atacante, Nasser também afirmou que o novo campus do PSG possui excelentes instalações e teceu elogios ao treinador Luis Enrique. O presidente também ressaltou a participação constante do PSG na Liga dos Campeões, chegando às fases finais da competição. Al Khelaifi enfatizou que não existem questões financeiras em relação à manutenção de Mbappé no time e pediu tranquilidade em relação aos rumores sobre a saída do jogador antes dos próximos jogos.