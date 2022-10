‘Que seja feita a tua vontade, Deus’, diz Neymar no dia da votação

Craque da seleção brasileira declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro e participou de live ao lado do candidato do PL na reta final da campanha

Reprodução/Instagram/@neymarjr Craque da seleção brasileira é apoiador do presidente Jair Bolsonaro



O jogador brasileiro Neymar publicou no Instagram duas fotos com a bandeira do Brasil neste domingo, 30, dia do segundo turno das eleições 2022. “Que seja feita a tua vontade Deus”, escreveu na legenda. Antes do primeiro turno do pleito, o craque da seleção brasileira declarou o seu apoio ao presidente a candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), em um vídeo que ele canta a música da campanha eleitoral do presidente. Além disso, Neymar participou de uma live com Bolsonaro nesta reta final de campanha. Inclusive, ele prometeu comemorar o primeiro gol na Copa do Mundo do Catar fazendo o símbolo 22, em referência ao número do candidato à Presidência da República.