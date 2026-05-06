Johnny Rep lidera as estatísticas da equipe nacional no torneio desde a década de 1970, seguido por um quíntuplo empate na segunda posição

STAFF / AFP Johnny Rep



O maior artilheiro da seleção da Holanda na história das Copas do Mundo é o ex-atacante Johnny Rep [1, 2, 6]. O eterno ponta-direita da Laranja Mecânica balançou as redes sete vezes no torneio, disputando apenas as edições de 1974 e 1978 [2, 5]. A marca estabelecida no século passado resiste há quase cinco décadas como o grande teto ofensivo do país na principal competição esportiva do planeta.

Os sete gols que garantiram o recorde

Rep foi uma peça letal dentro do sistema tático do Futebol Total, modelo de jogo comandado pelo técnico Rinus Michels e liderado em campo por Johan Cruyff [2, 5]. No mundial da Alemanha Ocidental em 1974, o atacante anotou quatro gols, castigando as defesas do Uruguai, Bulgária e Alemanha Oriental, além de fechar a goleada clássica sobre a Argentina [2, 5].

Quatro anos mais tarde, atuando na Copa da Argentina em 1978, Rep somou mais três gols ao seu currículo durante a fase de grupos e a segunda fase [2, 5]. Mesmo chegando a duas finais consecutivas como favorita, a equipe neerlandesa amargou o vice-campeonato mundial em ambas as ocasiões [2, 7]. Apesar da ausência do troféu coletivo, o instinto de finalização do jogador o isolou no topo da artilharia histórica da Holanda.

Top 6 artilheiros da Holanda em mundiais

A tabela de goleadores da seleção laranja apresenta um fato curioso na segunda posição. Abaixo de Johnny Rep, há cinco grandes craques de diferentes gerações empatados no ranking oficial da FIFA [6].

Johnny Rep: 7 gols (1974 e 1978) Dennis Bergkamp: 6 gols (1994 e 1998) Rob Rensenbrink: 6 gols (1974 e 1978) Robin van Persie: 6 gols (2006, 2010 e 2014) Arjen Robben: 6 gols (2006, 2010 e 2014) Wesley Sneijder: 6 gols (2006, 2010 e 2014)

O topo da artilharia geral fora das Copas

Quando os números extrapolam o mundial e englobam todas as competições e amistosos, o cenário da artilharia muda completamente. O posto de maior goleador geral da história da seleção pertence a Memphis Depay [4, 9]. Atuando pelo Corinthians no futebol brasileiro, o centroavante ultrapassou a marca de Robin van Persie em setembro de 2025 [4, 9], atingindo 52 gols em 104 jogos disputados [4, 9].

No entanto, o desempenho do atual camisa 10 nos mundiais ainda está distante do topo. Depay soma apenas três gols em Copas do Mundo [6] e precisará de uma performance avassaladora na edição de 2026 para ameaçar a hegemonia de Rep. A equipe europeia carrega a pesada fama de ser a maior força do futebol sem título mundial [3, 7], mas continua provando sua vocação natural para formar atacantes letais a cada nova geração esportiva.